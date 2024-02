Sexta-feira será de tempo estável e altas temperaturas em Três Lagoas

Sexta-feira (23), de sol com algumas nuvens, e não tem previsão de chuva para Três Lagoas. O tempo deve permanecer estável durante todo o final de semana.

A previsão do tempo indica tempo com sol e variação de nebulosidade, devido a atuação de uma alta pressão atmosférica em médios e altos níveis da atmosfera. As instabilidades atmosféricas ocorrem devido a disponibilidade de calor e umidade, aliado a passagem de cavados (região alongada de relativa pressão atmosférica baixa).

Essa combinação deve provocar pancadas de chuvas, de forma pontual, chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento pode ocorrer nas regiões Norte, Central, Oeste e Pantaneira.

As temperaturas vão estar em gradativa elevação a partir de sábado (24) até o início da próxima semana, e pode ultrapassar os 35°C, principalmente na região Leste.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 24°C, e a máxima pode chegar aos 33°C.