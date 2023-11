Sexta-feira será de tempo fechado e com chuva em Três Lagoas

A sexta-feira (24), amanheceu com céu nublado e a previsão do tempo indica chuva a qualquer hora, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo instável deve permanecer no final de semana em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

O boletim meteorológico ainda ressalta que a região Leste deve ocorrer chuvas de intensidade moderada sem risco para tempestades como ocorrer em outras áreas do Estado.

A temperatura mínima registrada, foi de 22°C, a máxima não passa dos 29°C.