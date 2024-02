Sexta-feira será de tempo firme e de muito calor em Três Lagoas

O primeiro final de semana do mês de fevereiro será de calor e pancadas de chuvas em áreas isoladas. A sexta-feira (2), será de sol, céu com algumas nuvens, e não deve chover em Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), mesmo com o tempo firme, sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul, existe a possibilidade de pancadas de chuvas em algumas áreas da região Leste do Estado.

Em Três Lagoa, os termômetros registraram 22°C de mínima, e a máxima pode chegar aos 35°C.