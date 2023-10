Sexta-feira tem previsão de chuva em Três Lagoas

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), para esta sexta-feira (13), são esperadas pancadas de chuvas, em Mato Grosso do Sul.

Em Três Lagoas, a previsão aponta céu parcialmente nublado com variação de nebulosidade. A temperatura mínima será de 22°C e máxima de 33°C.

Em Anaurilândia a temperatura mínima será de 19°C e máxima de 30°C; em Paranaíba, irá variar entre 23°C e 33°C; Aparecida do Taboado terá mínima de 24°C e máxima de 32°C; Inocência apresentará mínima de 22°C e máxima de 32°C; por fim, Água Clara terá mínima de 21°C e máxima de 33°C.