Sexta-feira tem previsão de sol e tempo estável em Três Lagoas

Sexta-feira (6), será de muitas nuvens o dia todo, com abertura de sol, e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

Segundo a previsão do tempo do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo fica estável em grande parte de Mato Grosso do Sul por conta de uma massa de ar seco impulsionado por um sistema de alta pressão atmosférica, após a passagem da frente fria.

Os termômetros estarão em elevação, a mínima registrada foi de 21°C, e a máxima pode chegar aos 30°C. Essas condições climáticas permanecem no final de semana.

No sábado (7), será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A mínima prevista para o sábado, será de 19°C, com máxima de 29°C.

No domingo (8), o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, os termômetros devem registrar, mínima de 21°C, e a máxima pode chegar aos 30°C.