Sexta-feira tem previsão de temperaturas acima dos 40°C para Três Lagoas

A meteorologia prevê mais um dia de calor extremo, onde os termômetros devem ultrapassar os 40°C.

A sexta-feira (17), será de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde, em Três Lagoas.

De acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica mudança no tempo com avanço de uma frente fria para o final de semana o que deve provocar pancadas de chuva.

Continue Lendo...

Ainda de acordo com o boletim meteorológico, com atuação do fenômeno El Niño, que amplifica as altas temperaturas.

Em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 26°C, e a máxima pode ultrapassar os 40°C.