Sexta será de sol e não há previsão de chuva para Três Lagoas

A previsão para esta sexta-feira (28) é de tempo estável com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) destaca que as temperaturas estarão em gradativa elevação, com clima mais ameno ao amanhecer, e ao longo do dia, atingem temperaturas máximas de 31°C no Estado.

Três Lagoas começa o dia com temperatura mínima de 19ºC e chega aos 27ºC durante à tarde. Não há previsão de chuva para a região, nesta sexta-feira (28).