Show da virada será no dia 30 de dezembro em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas promovou uma enquete nas redes sociais sobre o melhor dia para a grande festa da Virada. A população votou e decidiu que o show da virada do ano será no dia 30 de dezembro (sábado). A enquete recebeu 1.137 votos.

Com certa folga, o dia 30 de dezembro, sábado, foi eleito em ambas as plataformas (Instagram e Facebook). No Instagram, foi um total de 788 votos, sendo que 54% (423) foram para o dia 30 de dezembro e 46% (365) para o dia 31 de dezembro.

No Facebook, a margem de diferença foi ainda maior, sendo que 205 (59%) pessoas votaram para o show ser no dia 30 e 144 (41%) para que fosse no dia 31.

A votação, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (Sedect), abriu espaço para que a população opinasse e escolhesse o que fosse melhor para a maioria.

Agora, a Prefeitura de Três Lagoas se prepara para a organização do evento.