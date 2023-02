SIG apreende em Três Lagoas adolescente acusado de tentativa de homicídio

Policiais Civis da Seção de Investigações Gerais (SIG) de Três Lagoas apreenderam nesta quarta-feira (8) em Três Lagoas um adolescente de 17 anos acusado de tentativa de homicídio qualificado.

O crime aconteceu na cidade de Lins, no interior de São Paulo, no ano passado, às vésperas do Natal. O acusado teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra um outro adolescente.

Por decisão judicial, foi determinada a sua internação provisória em uma unidade que abriga menores infratores. Os policiais receberam a informação de que ele estaria trabalhando em um restaurante da cidade quando foi localizado.

Depois de passar pelo exame de corpo de delito, o menor foi encaminhado a uma cela individual, separada dos demais presos e aguarda transferência para uma Unidade de Abrigamento no Estado de São Paulo.

