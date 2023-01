SIG apreende menores após furtarem motocicletas na região central de Três Lagoas

A Polícia Civil, através do SIG (Seção de Investigações Gerais), recuperou duas motocicletas, e apreendeu dois adolescentes, um de 15, outro de 12 anos como autores do furto, na manhã de segunda-feira (23), em Três Lagoas.

Conforme a informação policial, os furtos ocorreram na madrugada do dia 23 de janeiro, na região central da cidade.

Ainda de acordo com as informações, o primeiro furto aconteceu por volta das 3h da manhã, onde a motocicleta estava estacionada em frente de uma pizzaria. No segundo caso, os mesmos adolescentes furtaram a segunda motocicleta na região da linha férrea.

Equipes da SIG iniciaram as investigações, e durante as diligências, com a visualização de imagens de câmeras de segurança e entrevista com testemunhas, chegaram aos suspeitos.

Os policiais se deslocaram até as proximidades da residência dos adolescentes, no Novo Oeste, e na garagem do prédio onde moram, logo visualizaram as duas motocicletas estacionadas.

Eles foram conduzidos a sede da SIG, e na presença do delegado responsável foram formalmente ouvidos em declarações, quando acabaram confirmando que haviam subtraído as motocicletas, porém alegando que elas eram destinadas a ser entregues a um terceiro indivíduo.

Para apuração das condutas dos adolescentes foi instaurado auto de apuração de ato infracional equiparado ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Já com relação ao terceiro indivíduo envolvido, as investigações continuarão para sua identificação.

As motocicletas foram regularmente apreendidas, e após os procedimentos formais, serão restituídas aos seus legítimos proprietário.