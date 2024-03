SIG conclui investigação de roubo e descobre falsa denúncia de crime

O SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil concluiu um inquérito sobre um suposto roubo e as investigações demonstraram que a vítima, um homem de 57 anos, teria realizado uma falsa denúncia à época. Nesta quarta-feira (6), os investigadores comprovaram mais uma denúncia caluniosa e autuaram o suspeito, que irá responder criminalmente, em Três Lagoas.

No mês de fevereiro, a suposta vítima teria procurado a 1ª Delegacia de Polícia Civil e relatado que dois homens teriam a abordado, enquanto caminhava em uma calçada, no bairro Jardim Dourados. Depois, levaram a carteira e o celular.

A partir da denúncia, policias passaram a investigar o caso e não conseguiram ver indícios dos fatos relatados, em imagens de câmeras das casas próximas ao local do crime. Os investigadores descobriram que o homem teria ido no dia seguinte ao crime à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) informar ter achado a carteira.

O homem foi intimado a comparecer na sede da SIG e prestar esclarecimentos. Ele confessou que de fato, não tinha ocorrido nenhum roubo, e que registrou o boletim de ocorrência porque não se lembrava onde havia deixado seus bens e apenas queria informar a perda dos objetos.

O homem foi autuado por falsa denúncia de crime e vai responder ao processo em liberdade. O homem teria relatado aos policiais que estaria em um bar no bairro Jardim Dourados, no momento que retornava para casa, onde acabou perdendo a carteira. Após o registro de ocorrência de roubo, no dia seguinte, teria retornado ao estabelecimento e teve a carteira devolvida por moradores.

A Policia Civil informou que recentemente, em Três Lagoas, foram constatados diversos casos de falsa comunicação de crimes de roubo e de furto, explicando que os motivos são semelhantes, como por exemplo, para justificar a familiares a "perda" de bens ou valores utilizados para aquisição de substâncias entorpecentes ou com gastos indevidos.

Um dos casos ocorreu em fevereiro, segundo o SIG, quando um homem procurou policiais na área central da cidade e informou que um assaltante com uma arma havia lhe abordado, no momento em que saía de uma agência bancária. Na ocasião, o ladrão teria roubado um envelope contendo a quantia de R$ 8 mil, em dinheiro.