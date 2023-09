SIG cumpre mandado e prende condenado por homicídio

Um homem, de 37 anos, foi preso após cumprimento de ordem judicial, na tarde desta quinta-feira (28), pelo Setor de Investigações Gerais (SIG), em Três Lagoas.

O suspeito, juntamente com outras pessoas, respondia por cometer um homicídio por tiros, em 2015, na cidade de Araçatuba (SP), contra um homem, de 34 anos. Após o julgamento, ele foi considerado culpado pela justiça e condenado a cinco anos de prisão. Posteriormente, a 1ª Vara de Execuções Penais do município emitiu um mandado de prisão contra o mesmo.

Devido ao fato de o suspeito estar aguardando julgamento em liberdade e a justiça do estado de São Paulo ter conhecimento de que ele estava residindo em Três Lagoas, o mandado de prisão foi encaminhado ao Núcleo de Investigações Regional (NIR), da Polícia Civil. Através do SIG, o mandado foi cumprido, resultando na prisão do homem, que aguardará a transferência de volta ao sistema prisional paulista.