SIG descarta envolvimento de facção em morte no Cinturão Verde

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Três Lagoas já sabe quem são os suspeitos de envolvimento no homicídio de Sebastião Ferreira Barbosa, de 52 anos, que foi encontrado em uma estrada vicinal, no bairro Cinturão Verde, na manhã de 1º de abril de 2024.

O delegado titular do SIG, Ricardo Cavagna, descarta que a vítima tenha sido julgada pelo "Tribunal do Crime", e até mesmo que ele teria envolvimento com facção criminosa. “O que apuramos até o momento é que muito do que se tem aventado está descartado, principalmente, em relação de envolvimento com facção criminosa”, explicou.

Em relação às condições de como o corpo de Sebastião foi encontrado com sinais de violência com requintes de crueldade, inclusive com a massa cefálica exposta, o delegado também descartou que o homem tenha sido torturado.

No mesmo dia em que o corpo foi desovado no Cinturão Verde, horas depois a motocicleta da vítima foi encontrada em um terreno baldio, no bairro Vila Piloto. A Polícia Civil confirmou que o veículo pertencia à Sebastião.

Ainda de acordo com delegado do SIG, o molho de chaves encontrado ao lado do corpo é da residência da vítima, e a munição pode ter sido colocada para querer adulterar a cena do crime. A Polícia Civil afirmou que está muito perto de prender os autores deste crime.

