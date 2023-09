SIG e Força Tática cumprem mandado de busca e prende traficante com 38 porções de drogas

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante após a Polícia Civil e Polícia Militar cumprirem um mandado de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (21) no residencial Pardal, no Conjunto Habitacional Novo Oeste, em Três Lagoas.

Após denuncias de que o suspeito estaria utilizando o imóvel para vender drogas, policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil e Força Tática da Polícia Militar, cumpriram uma ordem judicial para realizar buscas no local. Na residência os policiais encontraram 22 porções de cocaína, 16 de crack e 10 de maconha.

Foi dada voz de prisão ao homem que responderá por trafico de drogas. A Polícia Civil informa que o combate de drogas é fundamental, na redução de crimes como furtos, roubos e na maioria das vezes homicídios. Devido a maioria dos usuários de drogas cometer crimes, como furtos, para manter o vicio.

Caso a sociedade deseje realizar alguma denúncia, pode entrar em contato com a Polícia Civil nos telefones,(67) 3929-1173, (67) 99226-8210, ou no 190 da Polícia Militar, as denuncias podem ser feitas de forma anônima.