SIG fecha boca de fumo em bar e apreende adolescente

A Polícia Civil de Três Lagoas, por meio da SIG (Seção de Investigações Gerais), fechou um ponto de venda de drogas, que funcionava em um bar, no Condomínio Andorinha, no bairro Novo Oeste. O flagrante ocorreu na tarde de terça-feira (3) e foi apreendida grande quantidade de entorpecentes.

De acordo com a polícia, após recebimento de informações através do disque-denúncia, uma equipe de investigadores foi até o endereço e encontrou suspeitos consumindo bebida alcoólica. Uma adolescente, de 15 anos de idade, se apresentou como funcionária do estabelecimento.

Os policiais constaram um forte odor de maconha dentro do bar e, em vistorias no local, encontraram dez porções de substância análoga à maconha, 23 porções de substância análoga à cocaína e mais 21 porções de substância análoga a crack, além de um caderno contendo uma espécie de contabilidade referente à comercialização das drogas.

A adolescente foi levada à sede da SIG e ouvida em declarações. Ela negou que as substâncias encontradas no bar lhe pertencessem, alegando que apenas trabalhava no local. Foi instaurado auto de apuração de ato infracional análogo a tráfico de drogas.

A polícia informou que as investigações vão continuar para apurar o envolvimento de outros suspeitos no comércio das substâncias apreendidas, os quais também poderão ser processados por tráfico de drogas, além da associação para o tráfico e corrupção de menores.

A SIG solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de suspeitos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas por meio dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.