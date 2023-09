SIG identifica suspeito de furto e recupera mais de R$ 2 mil em produtos roubados

O Setor de Investigações Gerais (SIG) deteve um homem, de 39 anos, na quinta-feira (21), em Três Lagoas, após sua identificação por meio de imagens capturadas por câmeras de segurança. O suspeito havia invadido duas residências, causando prejuízos estimados em mais de R$ 2 mil em produtos.

O desenrolar das investigações teve início quando, na madrugada de quarta-feira (20), um idoso, de 90 anos, teve diversos objetos furtados de sua casa, incluindo uma roçadeira e um botijão de gás. No mesmo dia, um residente próximo à casa do idoso, que também havia sido alvo do primeiro furto, compareceu à delegacia de polícia para relatar que sua residência havia sido violada e alguns produtos roubados.

A Polícia Civil, ao receber o segundo registro de furto na mesma área, iniciou um inquérito e, durante o decorrer das investigações, conseguiu identificar o suspeito dos crimes. Os investigadores do SIG se dirigiram à residência do homem, mas não o encontraram. Após uma busca no bairro, conseguiram localizá-lo.

Em depoimento aos investigadores do SIG, o suspeito teria confessado sua participação nos dois furtos e indicado o local onde havia vendido os produtos. Foram recuperados dois botijões de gás, duas roçadeiras elétricas e uma escada.