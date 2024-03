Mulher é presa por receptação de objetos furtados de ranchos no Sucuriú

Uma mulher foi presa em flagrante por receptação, nesta segunda-feira (4), após policiais civis do SIG (Setor de investigações Gerais) da Polícia Civil, descobrirem que diversos objetos furtados de ranchos as margens do rio Sucuriú, estariam com a suspeita.

Após investigações, policiais do SIG descobriram que os objetos furtados estavam em uma casa no bairro Jardim das Violetas, região Sul de Três Lagoas. No local, os policiais encontraram uma mulher que foi questionada sobre a guarda dos produtos.

Continue Lendo...

Para a polícia, a mulher confessou que estaria guardando os objetos a pedido do ex-marido, que na companhia de mais dois homens, que chegaram na casa com os objetos pedindo para que ela guardasse, até que eles conseguissem vender.

A mulher recebeu voz de prisão em flagrante por receptação e foi conduzida até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuada e aguardará pela audiência de custódia. O trio de suspeitos pelos furtos foram identificados e serão intimados para responderem pelos crimes praticados.

Foi recuperado pela Polícia Civil, geladeira, micro-ondas, fogões, botijão de gás, aspirador de pó, bomba d'água, um caiaque, colete salva-vidas e um chuveiro elétrico.