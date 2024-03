O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, em ação conjunta com o Núcleo Regional de Investigações, recuperou um celular furtado e autuou um homem, de 20 anos, por receptação. O caso ocorreu na tarde dessa quinta-feira (14), no bairro Jardim das Paineiras, situado na região Norte de Três Lagoas.

O celular teria sido furtado na noite de terça-feira (12), em um estabelecimento comercial, resultando no registro de um boletim de ocorrência. Com a denúncia registrada, os policiais iniciaram uma investigação, que apontou para uma dupla de homens como os supostos autores do furto.

Durante as investigações, os policiais civis descobriram que o celular estava em posse de um residente do bairro Jardim das Paineiras. Após ser levado à delegacia, o homem negou o furto, alegando ter adquirido o aparelho de um terceiro. Ele foi autuado pelo crime de receptação e responderá ao processo em liberdade. O celular foi apreendido para ser periciado e posteriormente devolvido ao proprietário.