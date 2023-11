Silvânia corre contra o tempo nos jogos Parapan do Chile

Mesmo com uma lesão na panturrilha da perna esquerda, a três-lagoense Silvânia da Costa está em Santiago, no Chile, para participar dos Jogos Parapan-Americanos.

Silvânia corre contra o tempo para se recuperar da lesão e poder competir no salto em distância, classe T11 (de pessoas com deficiência visual).

Os jogos Parapan-Americanos de Santiago começou nesta sexta-feira (17) e vai até o dia 26 de novembro.

A três-lagoense é medalhista de ouro no salto em distância, medalha que conquistou na Paraolimpíada de Tóquio, em 2021.

Ela conquistou a medalha de ouro ao saltar a marca de 4,84 metros daquela edição dos jogos paraolímpicos. Em 2016, a três-lagoense também foi ouro na mesma prova, e venceu ao saltar para 5 metros (m), a sua melhor marca.

O atletismo conta com o maior número de atletas na convocação: 60, sendo 35 homens e 25 mulheres, além de nove atletas-guia. O atletismo é uma das modalidades mais vencedoras na delegação brasileira em Jogos Parapan-Americanos. Em Lima 2019, foram conquistados 82 pódios nas provas de pista e campo, sendo 33 ouros, 26 pratas e 23 bronzes.

Ao todo a delegação do Brasil irá disputar badminton, basquete em cadeira de rodas, bocha, ciclismo, futebol PC (Paralisados Cerebrais), futebol de cegos, goalball, judô, halterofilismo, natação, rúgbi em cadeira de rodas, taekwondo, tênis em cadeira de rodas, tênis de mesa, tiro com arco e tiro esportivo.

“A expectativa é grande e esperamos manter o ritmo e os resultados alcançados no Mundial de Paris 2023. Vamos buscar no Parapan a mesma evolução para que os atletas possam conseguir repetir o desempenho e, consequentemente, as medalhas previstas.

O Brasil está com uma equipe forte. No feminino, somente as três primeiras colocadas do ranking das Américas foram convocadas. Já no masculino, apenas os dois primeiros, sendo que alguns até ficaram de fora da convocação devido à limitação de vagas. Por isso, estamos indo com o objetivo de conquistar o maior número de medalha possível”, destacouJoão Paulo Cunha, coordenador de atletismo do CPB.