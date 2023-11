Silvânia Costa termina em 4º nos Jogos Parapan, em Santiago

A campeã paralímpica Silvânia da Costa não obteve o mesmo resultado nos jogos Paralímpicos e terminou sua participação nos Jogos Parapan-Americanos em 4ª lugar.

Silvânia disputou o salto em distância na categoria F11/12 (classes para atletas com deficiência visual), chegou até a final com outras duas brasileiras, mas não conseguiu o resultado anterior e saltou para 3,52 metros.

Chateada com o resultado, a paratleta não quis conversar com a imprensa. A lesão sofrida dia antes dos jogos, pode ter sido um dos fatores que atrapalharam o desempenho da paratleta. Agora, Silvânia corre contra o tempo, pois no início de 2024 tem o Campeonato Mundial de Paratletismo, que vale vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris, que será realizado entre 28 de agosto e 8 de setembro de 2024.

Vale lembrar que a paratleta é medalhista de ouro no salto em distância, medalha que conquistou na Paraolimpíada de Tóquio, em 2021. Ela conquistou a medalha de ouro ao saltar a marca de 4,84 metros daquela edição dos jogos paraolímpicos. Em 2016, a três-lagoense também foi ouro na mesma prova, e venceu ao saltar para 5 metros, a sua melhor marca.

Nesta edição, em Santiago, a medalha de ouro no salto em distância foi para a brasileira Lorena Spoladore, que saltou 4,73 metros e a medalha de prata ficou para a também brasileira, Alice Corrêa, que saltou 4,42 metros. A medalha de bronze foi para venezuelana, Rosibel Colmenarez, com 4,06m.