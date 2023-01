Simulado de emergência da MSGÁS fecha trânsito em Três Lagoas

A Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS) promoveu nesta sexta-feira (27), em Três Lagoas, mais um exercício simulado de emergência em ponto de distribuição de gás natural. A ação contou com a participação de técnicos da empresa e integrantes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Municipal de Trânsito, Polícia Militar e Agência de Regulação (Agems). O objetivo é reforçar a segurança da distribuição do gás natural canalizado para mitigar a situação em caso de acidente.

“Esta ação é uma atividade preventiva para avaliarmos a eficiência das medidas mitigadoras desenvolvidas em nossa companhia diante de um cenário de acidente. Estamos sempre buscando aumentar a confiabilidade da operação para minimizar os riscos em favor da população, em especial de nossos clientes. Além disso, durante o simulado foram avaliados os recursos disponibilizados, tempo de resposta e pontos de melhorias no atendimento às emergências e do cumprimento das normativas relacionadas ao gás natural distribuído”, explica o presidente da MSGÁS, Rui Pires dos Santos.

A simulação envolveu acidente veicular com moto e rompimento de tubulação de gás por uso de retroescavadeira. Para dar caráter real na ação, os órgãos foram acionados através dos telefones de emergência. Chegando ao local deram início ao atendimento com isolamento de vias, identificação de área de espera, ponto de observação, abertura de abrigos e definição de vias de fuga.

Para o coordenador da Defesa Civil de Três Lagoas, João Luis da Silva, q iniciativa da MSGÁS é muito bem-vinda. “Remete a um ponto que todos nós do município, com toda a certeza, teremos ganhos, pois estamos vivendo na prática uma situação de emergência que poderá ocorrer a qualquer tempo, e neste caso estaremos melhor preparados paras enfrentar um acidente dessa natureza”, avalia.

Homens e viaturas do Corpo de Bombeiros foram fundamentais para dar caráter mais real à simulação de emergência, empregando salvamento e, ao mesmo tempo, agilizando a retirada de vítimas presas às ferragens de veículo acidentado. Segundo o subtenente Delgado, comandante da operação, o vazamento de gás natural exige treinamento do porte realizado pela MSGÁS, tendo em vista que a guarnição não tem esta situação no cotidiano e precisa sempre estar preparada para eventos dessa natureza. “A iniciativa da MSGÁS deve ser destacada não só por nós do Corpo de Bombeiros, mas por todos os órgãos de segurança e salvamento e, especialmente, por nossa população. É uma prestação de serviço para todos nós muito importante neste momento”, disse.