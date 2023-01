Simulador de direção auxilia motoristas profissionais em Três Lagoas contra acidentes

Um simulador de direção tem auxiliado motoristas profissionais em Três Lagoas na prevenção contra acidentes. O equipamento tecnológico ajuda a aperfeiçoar as habilidades para uma condução mais segura e econômica.

O simulador reproduz a experiência de dirigir vários tipos de ônibus e de caminhões. Permite ainda que o aluno vivencie diversas situações que podem ocorrer no trânsito, como condições meteorológicas, Tráfego intenso, riscos e alerta na estrada.

A cabine simula tudo o que usado em um veículo de carga ou transporte de pessoas, inclusive o grau de dificuldade é estipulado pelo instrutor, que acompanha o treinamento do motorista. Com isso, é possível testar e adequar as reações do condutor.

O curso é oferecido pelo Sest Senat de Três Lagoas e solicitado por muitas empresas de logística instaladas na cidade, e que querem garantir mais segurança.

