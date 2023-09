Sindicato da Construção Civil se prepara para retomada da UFN3

O comércio de Três Lagoas está otimista com a perspectiva de reinício das obras da fábrica de fertilizantes nitrogenados. Além disso, o setor da construção civil aguarda com expectativas a conclusão da UFN3.

Estima-se que a retomada da unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras resultará na contratação de mais de 7 mil trabalhadores para a construção civil. A fábrica foi paralisada em dezembro de 2014, após a Petrobras romper o contrato com o consórcio formado pelas empresas Galvão Engenharia e Sinopec. Após quase 9 anos, espera-se que a Petrobras reinicie as obras no próximo ano.

No mês seguinte, o presidente da estatal planeja visitar as instalações da fábrica para avaliar a condição da estrutura e, a partir disso, divulgar um cronograma para a retomada da produção. Essa iniciativa será integrada ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, conforme anunciado pelo presidente da Petrobras. A possibilidade de retomada dessa obra é aguardada com grande expectativa por vários setores da sociedade, especialmente na construção civil.

Nivaldo Moreira, presidente do Sindicato da Construção Civil Pesada, já está trabalhando no processo de cadastramento de trabalhadores aptos a participar da obra. Um dos principais desafios enfrentados em Três Lagoas, de acordo com Nivaldo, é a escassez de mão de obra qualificada para atender à demanda de alguns setores. Por esse motivo, torna-se necessário a contratação de trabalhadores de outros estados na realização dessas grandes obras.

