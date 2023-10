Sindicato dos comerciários homenageia Rosário Congro Neto

O Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas promoveu uma noite repleta de homenagens, em reconhecimento aos representantes do setor comercial da cidade. O evento, realizado no Hotel OT, reuniu diversas personalidades que desempenham papéis importantes na luta sindical e que são, eles próprios, comerciários.

Neste encontro, as homenagens foram voltadas para aqueles que atuam em prol dos direitos trabalhistas, celebrando o Dia do Comerciário, que será oficialmente comemorado em 30 de outubro. O destaque da noite foi a homenagem ao diretor geral do Grupo RCN de Comunicação, Rosário Congro Neto.

Rosário, assim como seu pai, o empresário Stênio Congro, que também foi promotor de justiça, atuou na advocacia laboral. Devido a essa dedicada atuação, o Fórum Trabalhista de Três Lagoas leva o nome de Stênio Congro, um tributo ao legado do pai, conforme destacou Rosário.

A cerimônia também reservou espaço para homenagear aqueles que se destacam no comércio de Três Lagoas, reconhecendo tanto os comerciários quanto os empresários do setor.

