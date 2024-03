Sindicato dos comerciários ofereceu café da manhã no Dia da Mulher

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Lagoas (SECTL), ofereceu nesta sexta-feira (8), café da manhã especial para as funcionárias do comércio. Segundo o presidente do SECTL, Eurides Silveira, o principal objetivo do evento foi celebrar o Dia da Mulher e prestar conta das ações realizadas pelo sindicato em favor das trabalhadoras.

De acordo com o sindicato, mais de 70% dos empregados no comércio de Três Lagoas são mulheres. O SECTL existe há 37 anos e oferta diversas ações e serviços, entre palestras, cursos profissionalizantes e de políticas públicas para os emrpegados.

Continue Lendo...

“As mulheres sempre estiveram presente na vida do sindicato. E o sindicato sempre esteve presente na vida das mulheres. Vamos estar sempre à disposição das trabalhadoras no comércio de Três Lagoas”, pontou Silveira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vendedora, Ivete Barbosa Gobira, trabalha há quase 50 anos em uma loja no centro de Três Lagoas e integra a diretoria do sindicato há 10 anos. Ivete relembrou das dificuldades da mulher em cuidar dos filhos e, também, trabalhar em uma empresa.

“Só quem é mulher sabe das dificuldades. Para o homem sair para trabalhar é mais fácil do que para a mulher. Mas, muita coisa mudou nesses últimos anos. Hoje, olham mais para gente. O sindicato luta por nós. Como mulher, eu digo para todas procurarem a gente”, expressou.

Ações

O presidente do SECTL ressaltou que o sindicato atua em todo o processo de desenvolvimento operacional de Três Lagoas, junto à prefeitura, Câmara Municipal e demais entidades, para atender a solicitação da mulher. Recentemente, o sindicato realizou uma palestra sobre ‘esgotamento profissional’, ministrada pela psiquiatra, Priscila Salomão, e uma palestra sobre ‘assédio moral e sexual’, ministrada pela procuradora Claudia Noriler.

O sindicato possui parcerias com instituições de ensino que ofertam qualificação profissional, como os cursos de engenharia ambiental e florestal para as mulheres. Além de projetos como o ‘Ecoterapia’, que apoia mães do comércio que têm filho autista.