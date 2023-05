Sindicato dos Servidores terá área de lazer no bairro Vila Piloto

O projeto que destina uma área para a construção de um espaço de lazer para o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Três Lagoas foi aprovado na sessão da Câmara Municipal desta terça-feira (2).

Representantes do sindicato acompanharam a votação do projeto, que corrigi o roteiro anterior e altera o donatário do imóvel público contemplado pela Lei nº1289, de 20 de agosto de 1996, passando a ser do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.,

Segundo a presidente do sindicato, Luciana Braçal, a construção de um espaço de lazer faz parte das metas da atual diretoria do SSPM.

