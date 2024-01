Sindicato dos Trabalhadores da Educação negocia reajuste salarial com a Prefeitura

O Sindicato dos Trabalhadores da Educação (Sinted) realizou uma reunião com a Prefeitura de Três Lagoas, na última quinta-feira (18), no Paço Municipal, para tratar sobre o reajuste salarial dos professores da Rede Municipal e dos funcionários administrativos da categoria.

Segundo a presidente do Sinted, Maria Diogo, a Prefeitura foi notificada, no dia 4 de janeiro, sobre a pauta solicitando o cumprimento da lei que aponta o pagamento de 3.62 do Índice do Piso Nacional, mais 6.79 de resquício dos anos anteriores (33.23), totalizando 10.41 de reajuste salarial para o grupo do magistério.

Continue Lendo...

Ainda de acordo com Maria Diogo, a lei do piso nacional e o artigo 5º referente ao ajuste salarial continuam intactos. “A questão que fez baixar o valor do reajuste são mecanismos de tributos, que vão para cesta do Fundeb e que, teve desoneração nos últimos três anos”, destacou.

Confira na entrevista abaixo: