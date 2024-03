Sindicato Rural abre vagas para diversos cursos gratuitos em Três Lagoas

O Sindicato Rural de Três Lagoas, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), está com oito cursos de capacitação gratuitos em aberto.

De acordo com o presidente do sindicato, Bruno Ribeiro, o objetivo é capacitar mão de obra especializada para o setor rural, em Três Lagoas. As inscrições para o este mês já esgotaram, mas ainda restam vagas para os cursos que serão realizados em abril.

Continue Lendo...

Os cursos são voltados para todas as idades a partir de 15 anos, sendo eles: fabricação artesanal de derivados do leite, informática básica, produção de alimentos saudáveis, informática intermediária, cultivo de mandioca, formação de líderes de equipe, oratória e, acima de 18 anos para o curso de drone.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Qualquer pessoa interessada pode se inscrever na sede do sindicato, localizado na avenida Ranulpho Marques Leal, número 1850, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas. O horário de atendimento é das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Confira a reportagem abaixo: