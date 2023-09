O Sindicato Rural de Três Lagoas elegeu nesta segunda-feira (25), a nova diretoria para o triênio de 2023 a 2026.

A eleição foi realizada na sede do Sindicato Rural, das 7h às 13h, e teve chapa única, sendo encabeçada pelo produtor rural Bruno Ribeiro, que tem como vice, Marcos Ribeiro.

Bruno vai assumir à presidência do Sindicato no lugar do atual presidente, Kennides Martins. A posse da nova diretoria será em novembro.

