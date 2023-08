Sinted realiza assembleia para debater assuntos da Rede Estadual de Educação

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinted) de Três Lagoas, realizou nesta segunda-feira (1) uma assembleia para discutir alguns assuntos relacionados a Rede Estadual de Educação.

A assembleia foi realizada na sede do sindicato e contou com a presença de representantes da diretoria do Sinted e trabalhadores que debateram assuntos ligados a Rede Estadual de Educação.

O processo de escolha dos diretores das escolares estaduais também foi um dos assuntos debatidos durante a assembleia realizada pelo Sinted.

Veja reportagem sobre o assunto: