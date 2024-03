Segundo estudo que faz parte de um projeto de extensão do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus de Três Lagoas, o município e região tem 15 córregos, que foram objetos de estudos no período de três anos. O resultado desse levantamento, será apresentado pelo professor Luiz Ubiratan Hepp, em uma palestra que acontece nesta sexta-feira (22).

De acordo com o estudo, a situação dos córregos em Três Lagoas e região é preocupante, devido a retirada de mata ciliar e assoreamento, entre outras situações, que podem afetar os rios Sucuriú e Paraná.

O Córrego da Onça, por exemplo, curso d’água que atravessa o município e desemboca no rio Paraná, está em estágio avançado de assoreamento. As três lagoas que dão nome a cidade fazem parte da bacia hidrográfica do Córrego da Onça, que corta parte de bairros da cidade, e atravessa a BR-262, no perímetro urbano de Três Lagoas. Devido às chuvas dos últimos dias houve uma vazão melhor de água no Córrego. No entanto, no período de estiagem, fica boa parte do tempo seco. O córrego não possui vazão suficiente para o descarte de efluentes.

