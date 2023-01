Neto desrespeita medidas protetivas e tenta invadir residência dos avós

Um idoso, de 80 anos, precisou acionar a Polícia Militar depois que o neto descumpriu a medidas protetivas e quis invadir a residência dos avós. O caso ocorreu por volta das 22h45, de segunda-feira (2), no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, uma equipe do 2° Batalhão de Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, na rua Quixeramobim. No local, os policiais conversara com o idoso, que relatou que tinha medidas protetivas contra o seu neto, um homem, de 28 anos.

Ele relatou que o suspeito é usuário de drogas e que, no domingo (1°), teria furtado o veículo para fugir. No caminho, teria se envolvido em um acidente de trânsito. E na noite de segunda-feira, o mesmo apareceu querendo invadir sua residência.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, antes, o neto tentou invadir a casa dos avós, sob efeito de drogas. O idoso não autorizou a entrada e o homem permaneceu sentado no portão.

Quando os policiais chegaram, o rapaz informou que havia consumido duas pedras de crack e resolveu deslocar até a residência de seus avós.

O idoso e o neto foram encaminhados para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado.