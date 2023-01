Motorista é preso após invadir posto de combustível na avenida Clodoaldo Garcia

Um homem, de 23 anos, foi preso por perturbação após invadir um posto de combustível. O caso aconteceu na noite de quarta-feira, por volta das 21h20, na avenida Clodoaldo Garcia, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o vigia relatou que o homem alterado por uso de drogas invadiu o posto de combustível rompendo a corrente, com um veículo, e permanecendo dentro do carro com as portas trancadas.

Em determinado momento, o homem saiu do carro e partiu para agressão contra o vigia, e na sequencia pegou duas garrafas de cerveja e arremessou contra um caminhão que estava estacionado na rua.

O vigia e o proprietário da conveniência mobilizaram o homem até a chegada de uma equipe do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar), ele foi preso, e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi indiciado.