Sobram vagas no mercado de trabalho formal em Três Lagoas e região

TTrês Lagoas é uma das cidades que mais geram empregos em Mato Grosso do Sul, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. No acumulado de janeiro a setembro, último resultado do Caged, Três Lagoas criou 1.924 novas vagas de emprego.

Essa realidade, no entanto, não ocorre apenas em Três Lagoas, mas na maioria dos municípios de Mato Grosso do Sul, Estado que vive bom momento econômico em decorrência da industrialização e demais serviços disponibilizados.

A microrregião de Três Lagoas conta com Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Rio Pardo, Selvíria e Três Lagoas. Em todos esses municípios, a oferta de vagas aumentou, principalmente nos setores de indústria, comércio e agronegócio, que foram os principais empregadores na região em setembro, segundo dados do Caged.

A oferta de vagas em Três Lagoas é reflexo do complexo de celulose, que direta e indiretamente, proporciona muitas oportunidades de emprego. Diariamente a Casa do Trabalhador oferece muitas vagas, mas preenche-las é o grande desafio. Antes, a dificuldade dependia muito da área, mas atualmente, abrange todos os setores.

O comércio, por exemplo, iniciou o período de contratações temporárias, várias vagas têm sido disponibilizadas, mas nem todas preenchidas. O mesmo ocorre em relação aos supermercados, que tem realizado mutirão para contratações.

O presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas, Eurides Silveira, destaca que existe, inclusive, dificuldades para encontrar pessoas interessadas em participar de cursos de qualificação para preencher as vagas temporárias no comércio. O mesmo ocorre em relação aos cursos que a Fundação do Trabalho e o Sistema S têm oferecido para atender a demanda da indústria.

O diretor da Casa do Trabalhador, Jean Carlos, ressalta que algumas empresas nem estão mais solicitando experiência para a contratação. Diante da necessidade e da demanda por funcionários, alguns setores da indústria, abriram mão de algumas exigências, como ter experiência em carteira.