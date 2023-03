Sócios solicitam desocupação de área onde houve explosão em Três Lagoas

Imagine acordar com o barulho de uma explosão? pois é, e foi assim que moradores do Jardim Dourados e Jardim das Paineiras acordaram na madrugada desta quarta-feira (9). O estrondo foi tão forte que moradores de outros bairros da cidade também ouviram e ficaram se perguntando o que aconteceu.

O barulho veio do antigo Club ADC São Luiz. O cilindro de um ônibus que já não funciona teria explodido, atingido alguns imóveis vizinhos. A casa do Paulo José de Lima Junior foi uma das mais atingidas com a explosão. Janelas e portas quebraram com o estrondo.

Paulo e a esposa dormiam na hora da explosão. Apesar da porta de vidro do quarto ter estourado e estilhaços terem ido parar na cama, algo de mais grave não aconteceu. Paulo teve um pequeno corte no braço.

A casa do Paulo não foi a única atingida, a residência da Leila Neves também. Ela disse que levou o maior susto.

A área onde estão esses ônibus pertence a um grupo de sócios e ex-funcionários da empresa São Luiz. Segundo um dos sócios, Amarildo Ferreira, o local foi cedido para colocar os ônibus da empresa, que fechou. O grupo já solicitou a desocupação da área, que tem gerado inúmeros transtornos aos moradores da região e para o Corpo de Bombeiros, que já por três vezes, teve que comparecer ao local para apagar incêndio.

Veja reportagem sobre o assunto: