Sogro alcoolizado 'sai no tapa' com genro por sumiço de carteira no Paranapungá

Um homem, de 52 anos, agrediu com socos e tapas o genro, um homem, de 42 anos, por não achar a carteira com documentos dentro de casa. O caso aconteceu na noite de sábado (11), por volta das 22h50, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe do 2°Batalhão de Polícia Militar foi acionada e no local a enteada do agressor informou que o padrasto chegou alcoolizado e começou acusar todos na residência de ter pego a sua carteira de documentos.

Por não conseguir localizar a carteira, começou a danificar a motocicleta do genro. Os dois homens saíram em luta corporal o que causou lesões corporais em ambos.

Quando os policiais estavam conversando com as partes o genro ainda tentou desferir um soco no rosto do sogro sendo contido pelos policiais. Ele foi contido e algemado, ambos foram encaminhados para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), de Três Lagoas.