Sorteio de casa própria é a nova promoção do Grupo RCN

O Grupo RCN de Comunicação iniciou sua trajetória com o Jornal do Povo, em 1949. Atualmente, o Grupo é composto por 12 veículos de comunicação, um dos maiores geradores de conteúdo jornalístico e de entretenimento de Mato Grosso do Sul.

A nossa história sempre foi marcada por promoções com diversos prêmios, de camisetas, cestas básicas, ingressos de shows, bicicletas e até dinheiro. Mas, avançamos e nos tornamos mais audaciosos oferecendo prêmio, como bicicletas elétricas e motocicletas.

Perdemos as contas de quantas delas foram premiadas neste ano. Até um carro zero quilometro já entrou na lista de prêmios, sendo um marco para Três Lagoas. Faz parte da nossa essência informar, levar o entretenimento, fomentar a economia local e, claro, presentear a audiência.

Diariamente são impactadas 3,5 milhões de pessoas em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. A área de cobertura proporciona ao Grupo RCN alcançar os objetivos de seus clientes anunciantes, acompanhando tendências e inovações do mercado.

E há muitos anos o Grupo estuda o mercado e planeja as promoções que serão lançadas, o que nos torna referência entre as maiores empresas de comunicação do país. A cada promoção, a ansiedade e o entusiasmo aumentou, sem esquecer do compromisso de fomentar a economia local.

Foi assim lá atrás e, sempre havemos de querer mais. A promoção “Grupo RCN paga o meu boleto” dá prêmios para os participantes e para funcionários de empresas parceiras. São valores entre R$ 100 e R$ 500.

Queremos mais

Antes da pandemia da Covid-19, o Grupo RCN já planejava uma mega promoção com direito a um super prêmio. Porém, foi necessário adiar. Agora neste pós pandemia, e com a economia aquecida, o projeto foi retomado e o que é sonho de muitas pessoas poderá ser realizado: a casa própria.

Uma casa novinha será sorteada na nova promoção do Grupo RCN. A ação deverá ser lançada nos próximos dias e em breve será divulgado mais detalhes em todas as plataformas do Grupo.