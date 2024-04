Soyla Garcia deixa disputa e PP articula entre três nomes

A atual secretária de Finanças, Soyla Garcia (PP), não será candidata a vice-prefeita pela chapa de Cassiano Maia (PSDB) na disputa pela Prefeitura de Três Lagoas, nas eleições deste ano. Apesar de ter ainda mais dois meses de prazo para decidir se continua à frente da pasta, de acordo com a legislação eleitoral, Soyla afirma que se mantém no cargo. Ela era um dos nomes apontados pelo grupo político do prefeito Angelo Guerreiro. “Eu sempre fui técnica e a minha pasta requer uma pessoa técnica. Se eu fosse me lançar pré-candidata, até acharem outra pessoa para ocupar o cargo, poderia prejudicar os trabalhos. Entre decidir ser secretária ou candidata a vice, eu prefiro ser secretária.”

O Partido Progressista ainda deve indicar o nome do pré-candidato a vice-prefeito, o que será definido após visita da senadora Tereza Cristina, segundo o presidente da sigla em Três Lagoas, Paulo Jorge Salomão. “Ainda não temos nada definido. Estamos aguardando a visita da senadora Tereza Cristina, que é presidente do partido no estado. Ela vai vir agora no mês de abril. Mas um nome confirmado só teremos após as convenções partidárias.”

Atualmente, três nomes estão sendo articulados para comporem a chapa: o do engenheiro civil, João Paulo Tibery, o do empresário Fabrício Venturoli e o do vereador Sargento Rodrigues.

O PSDB e o PP estão em negociações para uma aliança partidária em 20 cidades do estado nas eleições municipais. Cidades como Três Lagoas, Ponta Porã, Coxim, Paranaíba e Bonito estão no radar.

Futuro da gestão

Soyla afirma que a quantidade de investimentos que a prefeitura deve realizar neste ano a fez tomar a decisão. “São muitos projetos a serem lançados neste ano, devido ao pacote de obras anunciado pelo prefeito. Em conversa com o nosso grupo, decidimos que, para não prejudicar os trabalhos da gestão, eu permaneço até o final do mandato.”