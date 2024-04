Soyla Garcia não será mais candidata a vice de Cassiano Maia

A atual secretária de Finanças, Soyla Garcia (PP), não está mais no páreo da disputa para compor a chapa de Cassiano Maia (PSDB), como vice-prefeita, à Prefeitura de Três Lagoas nas eleições deste ano. O nome dela, assim como o de outras figuras do partido, estava sendo articulado como uma possibilidade, o que ainda permanece indefinido.

O prazo para que pessoas que atuam em cargos públicos se licenciarem das suas funções termina nesta sexta-feira (5) para quem deseja se candidatar ao Legislativo e para quem pretende se candidatar ao Executivo, o prazo é de 4 meses anteriores, conforme determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Soyla afirmou se manter no cargo como titular da pasta de Finanças até o final do mandato do prefeito Angelo Guerreiro, o que também torna inviável uma candidatura à Câmara dos Vereadores.

Soyla afirma que um dos motivos que levou à essa decisão é a quantidade de investimentos que a Prefeitura deve realizar neste ano. "São muitos projetos a serem lançados neste ano, devido ao pacote de obras anunciado pelo prefeito. Em conversa com o nosso grupo, decidimos que, para não prejudicar os trabalhos da gestão, eu permaneço até o final do mandato."

A secretária também afirma que sempre ocupou cargos técnicos e que a trajetória na política partidária, assim como a filiação ao PP, ainda é recente. "Eu sempre fui técnica, nunca havia ocupado um cargo de secretária antes. E a minha pasta requer uma pessoa técnica. Se eu fosse me lançar pré-candidata, até acharem outra pessoa para ocupar o cargo, poderia prejudicar os trabalhos. Então, entre decidir ser secretária ou candidata à vice, eu prefiro ser secretária."

A secretária também destaca quais são as prioridades da pasta até o final do mandato. "A conclusão da parceria público-privada (PPP) da iluminação pública, o parque linear, as 192 casas populares no bairro Vila Piloto, a terceirização da coleta de lixo, manutenção predial, e, agora, estamos trabalhando no lançamento de mais de 50 casas populares no bairro Jardim das Violetas."

Partido deve escolher vice

O presidente do Partido Progressista (PP) em Três Lagoas, Paulo Jorge Salomão, destacou que, apesar da substituição, a sigla é quem vai nomear o nome do pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Cassiano Maia. "Ainda não temos nada definido. Vamos ter a confirmação após as convenções partidárias."

O PSDB e o PP têm costurado alianças partidárias em 20 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Os partidos têm se alternado nas cabeças de chapa em cidades importantes, como Três Lagoas, Ponta Porã, Coxim, Paranaíba e Bonito.