SPU/MS dá cessão de uso à Prefeitura de prédio que será utilizado para serviços em saúde

Na última semana, o prefeito Angelo Guerreiro esteve na Superintendência do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul (SPU/MS) e, em visita superintendente substituta do órgão, Clélia Olivia Aggio de Sá, foi celebrado um contrato de cessão de uso de imóvel da União, localizado no Centro da Cidade.

Com terreno de 625,00 m² e 240,00 m² de área construída, o imóvel foi incorporado ao Patrimônio da União por força da Lei nº 6.830 de 22/09/1980, sendo oriundo da Sellus Eletricidade e Telefonia LTDA, por determinação Judicial, e deve ser destinado à implantação de algum serviço que venha a somar no atendimento em saúde em Três Lagoas.

Após a cessão será iniciada uma reforma no prédio, seguindo os processos licitatórios, para adequação do espaço e início dos atendimentos no local. “Agradecemos muito a essa cessão de uso e, em breve, anunciaremos o que será instalado nesse prédio que tem localização privilegiada”, comentou Guerreiro.