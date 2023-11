Sul-mato-grossense bate recorde no Parapan 2023

Destaque do Paratletismo nacional, o campo-grandense, Yeltsin Jacques vem brilhando nas pistas de Santiago, capital do Chile. Na terça-feira (21), Yeltsin conquistou o ouro nos 5.000 metros na classe T11 (atletas com deficiência visual). Além do lugar mais alto no pódio, Jacques concluiu o percurso em 15min13s10, estabelecendo um novo recorde na prova do Parapan-americano.

“Queria agradecer toda torcida de Mato Grosso do Sul, muito feliz pela conquista e pelo recorde. Hora de descansar porque ainda tem mais”, disse o atleta.

Medalha de ouro no Parapan de Toronto em 2015 e em Lima em 2019, Yeltsin Jacques não retornou ao estado. Segue na chance de conquistar o tricampeonato da prova de 1.500 metros na tarde deste sábado.

Em Santiago, Jacques tem ao lado os atletas-guias, Edelson Oliveira e Gulherme Ademilson Santos.