Suposto pastor é preso em Três Lagoas suspeito de estuprar criança

Um homem, de 51 anos, foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma menina, de 8 anos de idade. A vítima mora com a família, no município de Brasilândia, mas a prisão preventiva ocorreu em Três Lagoas, nesta terça-feira (27), no bairro Parque São Carlos.

O delegado Rafael Avelino Mantovani, titular da delegacia de Brasilândia, disse que o suspeito é amigo da família da vítima e, constantemente, estava com a criança. “Ele é tio de consideração da menina, por isso, tem vínculo com os familiares e possui um imóvel em Brasilândia. Porém, ele mora em Três Lagoas e seria pastor de uma igreja local”, disse à reportagem do JPNews. O nome do suspeito e a identificação da suposta igreja foram preservados pela Polícia Civil.

De acordo com o delegado, as investigações iniciaram, em junho, após a menina apresentar uma infecção na parte íntima. A mãe da vítima a levou para o hospital. Foi realizada perícia sexológica, a qual constatou lesões, bem como rompimento himenal. A criança foi transferida de Brasilândia para Três Lagoas e chegou a ficar internada no hospital por sete dias. “Não sabemos se o crime ocorreu em Brasilândia ou em Três Lagoas. A menina ficou na casa do suspeito quase uma semana junto com a família dele. Depois, que ela foi para casa é que apresentou as lesões. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável e o caso ainda segue em investigação”, pontuou o delegado.

Durante as diligências foram ouvidas testemunhas e a Comarca de Brasilândia deferiu o pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Civil. O suspeito mora no bairro Jardim das Hortências e estava na casa de parentes, quando foi preso no Parque São Carlos.

A equipe de reportagem entrou em contato com o Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos de Três Lagoas. O pastor-presidente Marcos Rosendo informou que não tem informações sobre a ocorrência e nem conhecimento sobre o suposto pastor. Por outro lado, destacou que, se o suspeito exercer função pastoral, o caso pode ser enviado para a Comissão de Ética e resultar até mesmo em expulsão.