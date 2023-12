Suspeito anda 30km a pé após matar colega em Castilho SP

Foi preso pela Rádio Patrulha da Polícia Militar José Vagner Marques da Silva, 33 anos, principal suspeito do homicídio ocorrido nesta manhã de quinta-feira (28), na cidade de Castilho SP, Vagner foi preso no período da tarde na rodoviária de Três Lagoas.



José Vagner foi preso na rodoviária de Três Lagoas, após a Polícia Militar receber informações de que o principal suspeito de um homicídio ocorrido na madrugada desta quinta-feira, na cidade de Castilho SP, teria fugido para Três Lagoas, onde teria parentes e conhecidos.

Durante rondas pela região da rodoviária e de posse das características do suspeito, os militares conseguiram avistar José Vagner Marques da Silva, sair de um supermercado na frente da rodoviária e deram voz de prisão ao mesmo.

Questionado sobre o crime em Castilho, José teria confessado ter matado Flávio com quem manteve amizade por anos após um suposto furto de celular, após Flávio ter subtraído um celular de José, segundo a versão de José Vagner.



José disse que no dia 20 deste mês de dezembro, teria passado a noite ingerindo bebidas alcoólicas com Flávio na rodoviária de Castilho SP. Após pegar no sono, Vagner acordou e reparou que o celular havia sumido e questionou o colega, que teria relatado que um vigia da rodoviária, teria guardado o aparelho para não ser roubado, enquanto José Vagner dormia.



No dia 21 José foi pedir o celular para o vigilante que negou ter guardado e teria afirmado que Flávio, teria pego o celular e saído do local. Após alguns dias em Três Lagoas, Flávio retornou para Castilho SP, e na noite de quarta-feira (27), cruzou com José Vagner na rodoviária, local onde tem uma aglomeração de alcóolatras e cobrado Flavio sobre o celular.



Segundo José Vagner Marques da Silva, ambos teriam trocado socos e neste momento o José saiu de casa em casa, pedindo uma faca emprestada, com a desculpa que seria para cortar uma linguiça. Após uma das moradoras dar uma faca ao José Vagner, este teria retornado e passado a noite esperando o momento oportuno, para matar a vítima.



Durante a madrugada José resolveu não esperar mais e teria partido para cima de Flávio, que acabou golpeado no pescoço com uma perfuração profunda e que lhe causou a morte instantaneamente. Após cometer o crime, José Vagner teria caminhado até Três Lagoas, onde já teria morado em bairros como Paranapungá, Oiti e Jupiá, inclusive constituindo família.



Atualmente José Vagner Marques da Silva era morador de Andradina SP, onde morava na casa da irmã e vivia perambulando na rodoviária e praça central de Castilho SP e Flávio que era morador do bairro Paranapungá em Três Lagoas, frequentava rotineiramente Castilho SP, onde sua mãe vivia em uma propriedade rural.



Devido não haver mandado de prisão e o crime ter ocorrido no estado paulista sem ter sido lançado um alerta de flagrante, a Polícia Militar de Três Lagoas achou por segurança dar voz de prisão ao suspeito e leva-lo a Deparc (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi feito um boletim de ocorrência, de condução de suspeito para averiguação e o suspeito foi deixado sobre a responsabilidade da Polícia Civil da 1ª Delegacia, que entrará em contato com a Polícia Civil de Castilho SP, para informar sobre a detenção do suspeito e caso haja o interesse da Polícia Civil Paulista na prisão de José Vagner pelo homicídio de Flávio, que possa ser feito o pedido judicial e assim autorizado, o transladado do suspeito para a Polícia do estado de São Paulo.