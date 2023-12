Suspeito anda 30km a pé após matar colega em Castilho

A Rádio Patrulha da Polícia Militar efetuou a prisão de José Vagner Marques da Silva, de 33 anos, apontado como o principal suspeito do homicídio ocorrido na manhã desta quinta-feira (28), em Castilho (SP). A ação policial ocorreu durante a tarde, quando Vagner foi localizado na rodoviária de Três Lagoas.

A prisão foi resultado de informações recebidas pela Polícia Militar, indicando que o suspeito havia fugido para Três Lagoas, onde possuía parentes e conhecidos. Durante rondas na região da rodoviária, os militares identificaram José Vagner saindo de um supermercado nas proximidades e imediatamente o detiveram.

Questionado sobre o homicídio em Castilho, o suspeito teria confessado o assassinato de Flávio, com quem mantinha uma amizade de longa data. A motivação do crime, segundo Vagner, era sobre um suposto furto de celular, no qual Flávio teria subtraído o aparelho enquanto ele dormia na rodoviária de Castilho, após uma noite bebendo bebidas alcoólicas, no dia 20 de dezembro.

No dia 21, José procurou o vigilante para recuperar o celular. O vigilante negou ter guardado o aparelho, afirmando que Flávio teria pego e levado consigo ao sair do local. Após alguns dias, Flávio retornou a Castilho e, na noite de quarta-feira (27), encontrou-se com José Vagner na rodoviária, um ponto conhecido pela concentração de pessoas com histórico de consumo de álcool.

Segundo relato de José Vagner, uma briga física ocorreu entre ambos, resultando em socos. Nesse momento, José percorreu residências em busca de uma faca emprestada, sob o pretexto de cortar uma linguiça. Após receber uma faca de uma moradora, retornou e aguardou o momento propício durante a noite para atacar Flávio.

Na madrugada, José decidiu não esperar mais e confrontou Flávio, desferindo um golpe profundo no pescoço que resultou na morte instantânea da vítima. Após o crime, José Vagner caminhou até Três Lagoas, onde já havia residido em bairros como Paranapungá, Oiti e Jupiá, inclusive constituído uma família.

José morava em Andradina (SP), onde vivia na residência da irmã, mas frequentava a rodoviária e a praça central de Castilho (SP). Por sua vez, Flávio, residente no bairro Paranapungá, em Três Lagoas, costumava visitar Castilho, onde sua mãe possuía uma propriedade rural.

Devido à ausência de mandado de prisão e ao fato de o crime ter ocorrido no estado paulista sem a emissão de um alerta de flagrante, a Polícia Militar de Três Lagoas optou por agir por precaução, detendo o suspeito e conduzindo-o à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Lá, foi registrado um boletim de ocorrência por condução do suspeito para averiguação, ficando sob responsabilidade da Polícia Civil da 1ª Delegacia.

A polícia local pretende entrar em contato com a Polícia Civil de Castilho para informar sobre a detenção de José Vagner. Caso haja interesse da Polícia Civil Paulista na prisão do suspeito pelo homicídio de Flávio, será solicitado judicialmente o translado do detido para o estado de São Paulo.

