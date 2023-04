Suspeito de furtar diversos estabelecimentos no Centro é preso pela polícia

A 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas prendeu em flagrante um homem suspeito de inúmeros furtos qualificados, no comércio da cidade. A prisão ocorreu na terça-feira (11).

Os policiais civis foram notificados de um furto mediante o arrombamento do blindex, em um estabelecimento comercial, localizado na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont. O suspeito, de 25 anos, foi localizado e confessou o crime. Também admitiu ter sido o autor de outros quatro furtos ocorridos nos últimos dias no comércio local.

O ladrão foi encaminhado para 3ª DP, local em que foi autuado em flagrante delito pela autoridade policial e transferido para a Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas.