Suspeito de invadir casas no Paranapungá é preso pela Força Tatica

A Polícia Militar por meio da Força Tática prendeu um homem de 23 anos, por invasão de domicílio no final da tarde desta quinta-feira (28), após o suspeito ter invadido vários imóveis na rua Mizael Garcia Moreira, no bairro Paranapungá, zona norte de Três Lagoas.

Por volta de 17h e 20m, vários moradores da rua Mizael Garcia Moreira, passaram a ligar no telefone da Polícia Militar 190, onde as vítimas relatavam que um homem estaria invadindo os imóveis, pulando os muros. Com medo, rapidamente o pânico se espalhou entre os moradores dos imóveis invadidos.

A viatura de Força Tática da Polícia Militar, realizava rondas pela região do bairro Oiti, bairro vizinho e rapidamente compareceu no local, conseguindo prender o homem no quintal de uma das casas invadidas.

O suspeito que tem diversas passagens por furto, posse e tráfico de drogas, segundo a polícia, recebeu voz de prisão por violação de domicílio e foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). A proprietária de um dos imóveis invadidos, acompanhou a Polícia Militar até a Depac e registrou um boletim de ocorrência por invasão de domicílio, contra o suspeito.