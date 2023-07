Suspeito de matar jovem a tiro durante briga por pipa em Três Lagoas é preso na Bahia

O suspeito de assassinar a tiro o jovem Richard Veiga de Oliveira, de 20 anos, durante uma briga por pipa, em Três Lagoas, foi preso na manhã desta quarta-feira (26), pela Polícia Civil. Lucas Frazão da Silva, conhecido como “baianinho”, de 19 anos, foi encontrado na cidade de Mucuri, no estado da Bahia, durante uma ação conjunta com a Seção de Investigações Gerais (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência da Polícia Civil de Três Lagoas.

De acordo com o delegado Ricardo Cavagna, titular da SIG, o suspeito estava escondido na residência de um primo. O crime ocorreu no dia 25 de junho de 2023, no Parque Residencial Orestes Prata Tibery, quando durante um festival de pipas, a vítima foi atingida por um disparo na nuca.

Durante as investigações desencadeadas pela SIG de Três Lagoas, conforme depoimentos testemunhais, Lucas é o suspeito de ter efetuado o disparo. Um jovem, de 18 anos, foi preso no dia 7 de julho deste ano por ser cúmplice do Lucas e por fornecer a arma de fogo usada no crime.

A Polícia Civil representou pelas prisões temporárias dos dois suspeitos, e os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas. Na manhã desta quarta, a prisão foi feita pelos agentes integrantes da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia.

Segundo o delegado, o preso já está custodiado na cidade baiana e estão sendo tomadas as providências necessárias para que ele seja transferido para Três Lagoas.