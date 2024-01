Suspeito de roubo é baleado na perna após avançar em delegado em Brasilândia

Um homem, de 38 anos, foi preso pela ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil após envolver-se em uma série de furtos e roubos. O suspeito foi identificado por meio de imagens de circuito interno após um assalto a uma joalheria, no início da tarde de quinta-feira (18), culminando uma perseguição e troca de tiros pelas ruas da cidade de Brasilândia, localizada a 65 km de Três Lagoas.

No início tarde, a Polícia Militar de Brasilândia recebeu uma denúncia através do telefone 190, informando sobre dois homens armados que estavam seguindo outra pessoa. Os militares se dirigiram prontamente para as proximidades do Estádio Municipal, onde constataram que os dois homens armados eram policiais civis, um investigador e um delegado.

Os policiais civis explicaram aos militares que estavam investigando um caso de furto e roubo, e o suspeito em questão foi flagrado roubando uma relojoaria. Em perseguição, um cerco foi montado entre policiais militares e civis, resultando na rápida localização do suspeito nos fundos de uma construção.

Ao ser dado voz de prisão, o suspeito recusou a abordagem policial, pulando um muro e invadindo casas vizinhas. Um policial militar de folga juntou-se à perseguição, e em colaboração com o delegado de polícia civil, localizaram e encurralaram o homem sobre um telhado. Conforme relato policial, o suspeito reagiu e avançou em direção ao delegado. Para evitar confronto físico e a possível queda de ambos do telhado, o delegado efetuou um tiro de advertência na direção do mesmo, atingindo sua perna.

Após dominarem o suspeito, os policiais o conduziram ao Hospital Municipal de Brasilândia, onde passou por exames médicos antes de ser transferido para o Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas, para uma intervenção cirúrgica no ferimento. Conforme informado pela polícia, o suspeito não corre risco de morte e apresenta um quadro clínico estável.

O caso foi registrado sob segredo de justiça na delegacia de Brasilândia. Os moradores locais documentaram a movimentação, divulgando imagens do roubo para comprovar a ação criminosa do homem, apontado como o principal suspeito de diversos crimes de furto e roubo.