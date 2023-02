Suspeito de ter matado 'Peixe' diz que foi agredido primeiro

O suspeito de ter matado Francisco Edmilson dos Santos, de 44 anos, popularmente conhecido como ‘Peixe’, alegou à polícia que teria sido agredido por ele antes de desferir os disparos que culminaram na morte do rapaz. O crime aconteceu no último final de semana em Três Lagoas, no cruzamento das ruas Duque de Caxias com a Paranaíba. Peixe’ não tinha família em Três Lagoas.O suspeito se apresentou às autoridades na noite de terça-feira (21), foi ouvido e liberado por que não houve flagrante.

Segundo o delegado adjunto da 1ª DP, Marcílio Ferreira Leite, inquérito policial será instaurado para investigar o que de fato, aconteceu. “Agora vamos ouvir as possíveis testemunhas, reunir e analisar novas provas para que possamos chegar a uma conclusão”. Ele informou ainda que a polícia já teve acesso às imagens das câmeras de segurança daquela região e elas também estão sendo analisadas.

Leite explicou também que o prazo para a conclusão do inquérito com o réu em liberdade é de 30 dias. Este período pode ser estendido, se necessário. Entretanto ele acredita que não haverá necessidade, uma vez que já possui diversos elementos para elucidar o caso. O delegado disse ainda que em depoimento o suspeito alegou que agiu em legítima defesa e que, depois de um desentendimento, ‘Peixe’ o teria agredido em primeiro lugar.

Em entrevista à equipe de reportagem do Jornal do Povo, o suspeito, que preferiu não divulgar sua identidade, disse que ambos se conheciam há muitos anos e que tinham uma relação bastante próxima.

Todavia, depois de alguns desentendimentos, eles se afastaram. No dia do crime, o suspeito diz que encontrou com ‘Peixe’ por acaso e que o chamou para conversar com a intenção terminar com as desavenças. A vítima então teria agredido o suspeito, que estava armado.

Ambos teriam entrado em luta corporal e ‘Peixe’ teria tentado tomar a arma do suspeito. Ele disse também que, temendo contra a própria vida, efetuou os disparos.

O suspeito se apresentou às autoridades três dias depois do crime e alegou que agiu em legítima defesa. As investigações começaram com uma perícia no local e posteriormente com a busca das imagens das câmeras de segurança instaladas nas casas e em estabelecimentos comerciais daquela região.