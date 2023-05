'Suspensão da taxa de lixo visa dar transparência e segurança jurídica', diz Gusmão

O procurador Jurídico da Prefeitura de Três Lagoas, Luiz Henrique Gusmão, participou do RCN Notícias desta quinta-feira (11), para esclarecer a decisão da administração municipal em suspender a cobrança da taxa de lixo pelo período de 90 dias.

Ele esclareceu que a decisão em suspender a taxa de lixo visa dar transparência e segurança jurídica na cobrança do tributo, atendendo assim, solicitação da Câmara Municipal, que deve juntamente com os técnicos da prefeitura, apresentarem propostas em relação a taxa do lixo, que não foi extinta.

Acompanhe a entrevista sobre o assunto: